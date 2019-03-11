 
مباشر
عاجل
صالح: هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد

بالصور.. الإمارات تفتح "قصر الوطن" للعموم

أخبار العالم العربي

بالصور.. الإمارات تفتح
twitter.com/HHShkMohd
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkfj

قررت السلطات في أبوظبي فتح "قصر الوطن"، التابع لمجمع قصر الرئاسة، للعموم بداية من اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
محمد بن راشد ومحمد بن زايد
بن زايد وبن راشد يستقبلان "شعلة الأمل" في أبوظبي

وقال محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد (قصر الوطن) وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة.. صرح معماري.. وتحفة فنية.. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا.. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة".

وتابع: "قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن، ومحبي الوطن، والمقيمين فيه، وزائريه بداية من يوم غد".

بدوره، قال محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في تغريدة: "افتتحنا وأخي محمد بن راشد، إلى جانب أولياء العهود (قصر الوطن).. والذي يعد صرحا معرفيا جديدا يبرز الدورين الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.. وهو فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي، وثقافي، وفكري".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!