بالصور.. الإمارات تفتح "قصر الوطن" للعموم

قررت السلطات في أبوظبي فتح "قصر الوطن"، التابع لمجمع قصر الرئاسة، للعموم بداية من اليوم الاثنين.

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وقال محمد بن راشد حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد (قصر الوطن) وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة.. صرح معماري.. وتحفة فنية.. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا.. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة".

وتابع: "قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن، ومحبي الوطن، والمقيمين فيه، وزائريه بداية من يوم غد".

بدوره، قال محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في تغريدة: "افتتحنا وأخي محمد بن راشد، إلى جانب أولياء العهود (قصر الوطن).. والذي يعد صرحا معرفيا جديدا يبرز الدورين الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.. وهو فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي، وثقافي، وفكري".

افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد "قصر الوطن" وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة .. صرح معماري .. وتحفة فنية .. ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا .. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة ... قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن .. ومحبي الوطن والمقيمين فيه وزائريه بداية من الغد pic.twitter.com/qLndmA3gcW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 10 mars 2019

افتتحنا وأخي محمد بن راشد إلى جانب أولياء العهود "قصر الوطن".. صرحاً معرفياً جديداً يبرز الدور الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.. فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي وثقافي وفكري. pic.twitter.com/5iumcs67oL — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 10 mars 2019

المصدر: RT