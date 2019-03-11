 
مباشر
عاجل
صالح: هزيمة داعش تتطلب المزيد من التعاون للتصدي لعودة الإرهاب من جديد

بن زايد وبن راشد يستقبلان "شعلة الأمل" في أبوظبي

الرياضة

بن زايد وبن راشد يستقبلان
twitter.com/MohamedBinZayed
محمد بن راشد ومحمد بن زايد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkf7

استقبل محمد بن راشد حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أمس الأحد، شعلة الأمل الخاصة بالأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية التي تستضيفها الإمارات العام الجاري.

وغرد بن زايد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ببالغ الاعتزاز.. تسلمت وأخي محمد بن راشد اليوم.. شعلة "الأمل" للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبو ظبي.. حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن.. أرض السلام والمحبة والتآلف.. الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود".

كما غرد محمد بن راشد قائلا: "تستقبل العاصمة 7 آلاف مشارك من 170 دولة في الأولمبياد الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة .. مرحبا بالعالم في دولة الإمارات".

وتستضيف العاصمة أبو ظبي الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية "أبو ظبي 2019" في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذي يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة بثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم في البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!