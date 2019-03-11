بن زايد وبن راشد يستقبلان "شعلة الأمل" في أبوظبي

استقبل محمد بن راشد حاكم دبي ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أمس الأحد، شعلة الأمل الخاصة بالأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية التي تستضيفها الإمارات العام الجاري.

وغرد بن زايد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "ببالغ الاعتزاز.. تسلمت وأخي محمد بن راشد اليوم.. شعلة "الأمل" للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبو ظبي.. حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن.. أرض السلام والمحبة والتآلف.. الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود".

كما غرد محمد بن راشد قائلا: "تستقبل العاصمة 7 آلاف مشارك من 170 دولة في الأولمبياد الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة .. مرحبا بالعالم في دولة الإمارات".

ببالغ الاعتزاز.. تسلمت وأخي محمد بن راشد اليوم.. شعلة "الأمل" للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي.. حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن.. أرض السلام والمحبة والتآلف.. الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود. pic.twitter.com/BvdfK80eZf — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 10 mars 2019

استقبلت اليوم وأخي محمد بن زايد شعلة الأمل الخاصة بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي .. تستقبل العاصمة ٧ آلاف مشارك من ١٧٠ دولة في الأولمبياد الذي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط لأول مرة .. مرحبا بالعالم في دولة الإمارات pic.twitter.com/aOcH7XHfHS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٠ مارس ٢٠١٩

وتستضيف العاصمة أبو ظبي الأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية "أبو ظبي 2019" في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 مارس الجاري.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذي يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة بثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم في البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

المصدر: RT