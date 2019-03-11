رويترز: محاكمة ناشطة سعودية بارزة هذا الأسبوع

تبدأ محاكمة لجين الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو 10 مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية محتجزين منذ العام الماضي، تبدأ يوم الأربعاء وفقا لما قالته أسرتها على موقع "تويتر".

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وقال شقيقها وليد على "تويتر": "سوف تعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة 8 صباحا في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب".

وأضاف: "لم يسمح لها بتوكيل محام ولم تعط لها لائحة الاتهام".

سوف تُعقد اول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة ٨ الصباح في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب.



لم يُسمح لها بتوكيل محامي ولم يُعطى لها لائحة الاتهام. — وليد الهذلول Walid Alhathloul (@WalidAlhathloul) 10 mars 2019

ويزعم نشطاء أن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول التي يبلغ عمرها 29 عاما، مسجونون في حبس انفرادي، ويعاملون بشكل سيئ، ويتعرضون للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

ونفى المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات ووصفوها بالـ "كاذبة". وأدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول غضبا عالميا.

ودعت أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء، في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

المصدر: رويترز