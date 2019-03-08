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رغم احتجاج العراق.. تركيا تبدأ ملء سد إليسو في يونيو

أخبار العالم العربي

رغم احتجاج العراق.. تركيا تبدأ ملء سد إليسو في يونيو
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبدأ ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة في يونيو، وذلك رغم احتجاج العراق عندما بدأت أنقرة احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة الصيف الماضي.

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وأضاف أردوغان أمس الخميس، في تجمع انتخابي بمدينة ماردين جنوبي شرق البلاد والواقعة على مقربة من السد، أن المشروع سيسهم بمبلغ 1.5 مليار ليرة سنويا في الاقتصاد التركي. وتبلغ كلفة السد 8.5 مليار ليرة (1.6 مليار دولار).

وسينتج السد 1200 ميغاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا. وأثيرت انتقادات بشأنه بسبب تأثيراته السلبية في تركيا والعراق.

فالحكومة العراقية تقول إن سد إليسو سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل تدفق المياه في نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء. وفي تركيا، سيؤدي السد إلى تشريد آلاف السكان وإغراق بلدة عمرها 12 ألف عام.

وكانت تركيا قد بدأت في ملء خزان السد في يونيو الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف.

ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورا بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

المصدر: رويترز

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