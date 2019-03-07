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إصابة خبير متفجرات أرمني في سوريا

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إصابة خبير متفجرات أرمني في سوريا
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
صورة من الأرشيف
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أصيب أحد أفراد البعثة الإنسانية الأرمنية في سوريا اليوم الخميس جراء انفجار لغم.

وذكر مركز إزالة الألغام الأرمني في صفحته على "فيسبوك"، أن الحادث وقع أثناء قيام خبراء المتفجرات الأرمنيين بمهمة إنسانية في سوريا، وأسفر عن إصابة أحدهم بجروح.

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صورة من الأرشيف
إصابة خبير متفجرات أرمني في سوريا

ونقل الخبير الأرمني المصاب إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية. وأكد المركز الأرمني أن إصابته لا تشكل خطرا على حياته، وأن الأعمال لإزالة الألغام مستمرة.

يذكر أن البعثة الإنسانية الأرمنية بدأت عملها في سوريا يوم 8 فبراير الماضي، وتضم 83 شخصا وتعمل على إزالة الألغام وتقديم المساعدة الطبية لسكان مدينة حلب، حيث يعمل أطباء من أفراد البعثة.

المصدر: نوفوستي

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