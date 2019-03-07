بعد ماليزيا.. تايلاند تستعد لترحيل 4 قيادات إخوانية لمصر

أفاد موقع صحيفة "المصريون"، مساء الخميس، بأن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين تتواصل مع السلطات التايلاندية، لمنع تسليم 4 من قيادات الجماعة إلى مصر.

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نقل الموقع عن تلك القيادات قولها، دون أن يذكر إسمها، إن القيادات الإخوانية تتواصل حاليا مع رئيس الوزراء التايلاندي، والمتحدث باسم الحكومة التايلاندية ووزير الخارجية، من أجل إقناعهم بعدم ترحيل القيادات الأربعة إلى مصر والذين وصلوا من ماليزيا إلى تايلاند استعدادا لترحيلهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة أحد المرحلين أكدت أن القيادات الـ4 لازالوا محتجزين في مطار بانكوك.

وكانت الصحيفة المصرية قد نشرت يوم الأربعاء خبر احتجاز السلطات الماليزية 4 من شباب الإخوان، مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وأنها بصدد إنهاء الإجراءات حاليا لتسليمهم إلى السلطات المصرية.

المصدر: موقع صحيفة "المصريون"