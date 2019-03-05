أنباء عن تسليم ماليزيا 4 من شباب الإخوان لمصر (صور)

تداولت وسائل الإعلام المصرية، أنباء تفيد بتسليم ماليزيا 4 شباب من جماعة الإخوان المسلمين لمصر، بعدما رحلتهم السلطات بسبب صدور أحكام ضدهم بالمؤبد.

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وكانت مصادر قريبة من جماعة الإخوان، كشفت أن ماليزيا احتجزت 4 من قيادات الإخوان، مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتم ترحيلهم فجر الثلاثاء إلى مصر.

وأكدت المصادر أن نشطاء من الإخوان استنفروا وسط محاولات حثيثة لوقف ترحيل الشباب، خاصة بعد الهجوم الذي لحق الجامعة بعد تسليم تركيا الشاب المتهم في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام، لمصر.

وكشفت المصادر عن أسماء هؤلاء الشباب، وهم محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفي، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفي، عزمي السيد محمد إبراهيم.

المصدر: المصريون