 
مباشر

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أخبار العالم العربي

إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل
AFP Menahem KAHANA
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljw2

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة وتشغيل منظومة الدفاع الجوي.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على "تويتر"، مساء الأربعاء: "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي إشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي عقب إطلاق الصاروخ.

وذكر المتحدث أيضا أنه صدر في وقت سابق إنذار في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الأمني شمالي قطاع غزة، وتبين بعد الفحص أن الإنذار صدر نتيجة رمي عبوة ناسفة، لكنها لم تجتز السياج الأمني.

وجرت على حدود قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فعاليات "الإرباك الليلي". وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين شرقي غزة وأشعلوا الإطارات المطاطية وأطلقوا الألعاب النارية وفجروا قنابل صوتية.

وأصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفعاليات. وبالتزامن معها حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق البحر بالقرب من قطاع غزة.

المصدر: RT، وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"آلو مشفى جنيف.. أعيدوا لنا بوتفليقة ليحاسب على البيتزا"