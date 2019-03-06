إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة وتشغيل منظومة الدفاع الجوي.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على "تويتر"، مساء الأربعاء: "إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي إشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي عقب إطلاق الصاروخ.

وذكر المتحدث أيضا أنه صدر في وقت سابق إنذار في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الأمني شمالي قطاع غزة، وتبين بعد الفحص أن الإنذار صدر نتيجة رمي عبوة ناسفة، لكنها لم تجتز السياج الأمني.

وجرت على حدود قطاع غزة، اليوم الأربعاء، فعاليات "الإرباك الليلي". وتجمع عشرات الشبان الفلسطينيين شرقي غزة وأشعلوا الإطارات المطاطية وأطلقوا الألعاب النارية وفجروا قنابل صوتية.

وأصيب 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفعاليات. وبالتزامن معها حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق البحر بالقرب من قطاع غزة.

المصدر: RT، وكالات