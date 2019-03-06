لافروف: نهتم بتطبيع الأوضاع في منطقة الخليج

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مهتمة بتطبيع الأوضاع في منطقة الخليج، وأنها عرضت مبادرتها بهذا الصدد على الشركاء.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي، اليوم الأربعاء أن المبادرة الروسية "تقضي بتعزيز الثقة وإقامة التعاون في هذه المنطقة الحيوية بمشاركة جميع الدول".

وأشار لافروف إلى أن لدى روسيا والإمارات مواقف مشتركة بشأن تسوية النزاعات في المنطقة.

وقال: "نحن على قناعة بأن استعادة وتعزيز الأمن مستحيل بدون تسوية تلك النزاعات والأزمات بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي"، موضحا أن موسكو وأبوظبي تنطلقان من هذا الموقف فيما يتعلق بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا.

وأكد لافروف: "لدينا إجماع على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير الشرعية وشتى أشكال الجريمة المنظمة".

ووصف لافروف مباحثاته في الإمارات بـ "المفيدة"، مشيرا إلى أن الجانبين قيما عاليا مستوى التعاون بين روسيا والإمارات. وأضاف: "بحثنا بالتفصيل المسائل التجارية والاقتصادية والاستثمار وآفاق تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال المحروقات والطاقة الذرية والفضاء، وأكدنا على نجاح عمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اللذين نفذا نحو 40 مشروعا مشتركا بقيمة ملياري دولار واتفقا على زيادة حجم الاستثمار في مشاريع جديدة".

وأشار لافروف إلى أنه وجه دعوة لنظيره الإماراتي لزيارة روسيا.

المصدر: RT