الأمن المصري يلقي القبض على مواطن يمني أخفى 5.4 كغم هيروين داخل أكياس "مكسرات" بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من الهيروين، أخفاها راكب يمني الجنسية داخل أكياس "مكسرات" بحقائبه لتضليل الجمارك.

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وأخفى الراكب اليمني المخدرات، حيث اعتقد أن وجودها داخل أكياس المكسرات سيمر مرور الكرام، وسيعبر بها فور وصوله من عدن إلى القاهرة، وتسليمها داخل البلاد للإتجار بها.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة اليمنية القادمة من عدن، تم الاشتباه في الراكب بناء على معلومات من مباحث مكافحة المخدرات، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب، حيث عثر على أكياس مكسرات مغلفة وبفتحها أمام الراكب عثر بداخلها على 5.4 كغم هيروين خام.

وتم القبض على الراكب اليمني، وتسليمه إلى الجهات المختصة.

المصدر: RT