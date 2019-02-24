الإفراج عن المصريين المحتجزين في اليمن

أفرجت السلطات اليمنية عن المصريين المحتجزين في اليمن، بعد التواصل مع السلطات المصرية، تمهيدا لترحيلهم إلى القاهرة.

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وقالت زوجة أحد المصريين، إن زوجها اتصل بها هاتفيا، وأكد الإفراج عنه وزملائه، وجار إنهاء الإجراءات لعودتهم إلى مصر، وفقا لجريدة الوطن المصرية.

ونشر سكرتير إعلامي لدى مدير أمن محافظة عدن خالد السنمي، ، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "حين أغلق العالم أبوابه فتحت مصر أذرعتها ووطنها وديارها للشعب اليمني، إدارة أمن عدن وبتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية ومدير أمن العاصمة عدن استكملت جمع المعلومات من الإخوة المصرين وكانوا في البحث الجنائي معززين مكرمين تم نقلهم الآن إلى أحد فنادق العاصمة عدن وسوف يتم العمل على استكمال إجراءات سفرهم و إعادتهم مكرمين ومعززين إلى أوطانهم".

وكان النائب في البرلمان المصري إبراهيم القصاص، طالب الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لسرعة الإفراج عن 8 مواطنين مصريين محتجزين في عدن هربوا من السعودية إلى اليمن.

المصدر: الوطن