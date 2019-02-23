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احتجاز مواطنين مصريين هاربين من كفلائهم السعوديين في عدن اليمنية (فيديو)

أخبار العالم العربي

احتجاز مواطنين مصريين هاربين من كفلائهم السعوديين في عدن اليمنية (فيديو)
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المصريون المحتجزون في اليمن
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طالب النائب في البرلمان المصري إبراهيم القصاص، الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لسرعة الإفراج عن 8 مواطنين مصريين محتجزين في عدن هربوا من السعودية إلى اليمن.

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وخلال جلسة مجلس النواب طالب إبراهيم القصاص، في بيانه العاجل بالإفراج الفوري عن 8 مواطنين مصريين مقبوض عليهم في سجون اليمن وذلك بعد هروبهم من الكفيل السعودي.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من المصريين، أكدوا فيه أنهم يريدون العودة إلى وطنهم وذلك بعد احتجازهم في اليمن.

المصدر: RT

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