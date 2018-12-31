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الخارجية المصرية تصدر بيانا هاما بشأن مصريين محتجزين في إيران

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الخارجية المصرية تصدر بيانا هاما بشأن مصريين محتجزين في إيران
Sputnik / Ashraf Kamal
الخارجية المصرية
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قال ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، الاثنين، إن الوزارة تتابع عن كثب موقف الصيادين المصريين المحتجزين في إيران.

وقال ياسر محمود هاشم إن طهران تحتجزهم بتهمة دخول المياه الإقليمية للدولة الأسيوية.

وأضاف هاشم في بيان لوزارة الخارجية، أن الاتهام جاء بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي".

وأشار إلى أنه جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم.

وأكد مساعد وزير الخارجية على استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم.

المصدر: الخارجية المصرية

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