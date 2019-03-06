كوريا الشمالية تسجل أدنى مستوى في الإنتاج الزراعي منذ عقد

أعلنت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية سجلت في 2018 أدنى مستوى في الإنتاج الزراعي منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب الكوارث الطبيعية التي شهدتها ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.

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وقالت المنظمة الدولية في تقرير حول "الحاجات والأولويات" لعام 2019 إن إجمالي المحاصيل الزراعية في كوريا الشمالية بلغ العام الماضي 4.95 مليون طن أي أقل بنصف مليون طن مما كان عليه في 2017.

ونقل التقرير الأممي عن منسق الأمم المتحدة لكوريا الشمالية تابان ميشرا أن هذا "أدنى مستوى من الإنتاج في أكثر من عقد... لقد أحدث هذا فجوة غذائية كبيرة".

وأوضح المسؤول الأممي أن 43% من إجمالي السكان في كوريا الشمالية يحتاجون للمساعدات الإنسانية، أي بزيادة قدرها 600 ألف شخص عن العام الماضي، مما يزيد من مخاطر سوء التغذية والأمراض في هذا البلد.

وأضاف أن 24% فقط من الأموال التي طلبت الأمم المتحدة جمعها العام الماضي لدعم كوريا الشمالية قد تأمّنت "في واحدة من الخطط الإنسانية الأقل تمويلا في العالم".

وتعاني كوريا الشمالية من نقص غذائي حاد ومزمن في المواد الغذائية جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد صنفت في ديسمبر الماضي كوريا الشمالية بين 40 دولة، 31 منها في إفريقيا تحتاج لمساعدات خارجية لتوفير الغذاء لشعبها.

المصدر: وكالات