واشنطن تسعى لتسريع وصول المساعدات لكوريا الشمالية

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بياغون، يوم الأربعاء، إن المسؤولين في بلاده سيحاولون تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات ستيفن بياغون في وقت تجد فيه واشنطن وبيونغ يانغ صعوبة في إحراز تقدم على صعيد المحادثات المتوقفة الرامية إلى وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي.

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ووصل المبعوث الأمريكي إلى عاصمة كوريا الجنوبية سيئول في زيارة تستغرق أربعة أيام لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك.

وصرح بياغون للصحفيين في سيئول "سأجلس مع منظمات إغاثة أمريكية في أوائل العام الجديد لمناقشة كيف نضمن بشكل أفضل توصيل المساعدات المناسبة، خاصة خلال فصل الشتاء القادم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة على مراجعة كيفية استثناء المساعدات من العقوبات.

وأقر بياغون أن حظر السفر، الذي يتطلب حصول موظفي الإغاثة الأمريكيين على تصاريح خاصة من الخارجية الأمريكية قبل السفر إلى كوريا الشمالية، "ربما أثر على وصول المساعدات الإنسانية".

وتابع قائلا إن المسؤولين في بلاده سيراجعون في أوائل العام المقبل الكيفية التي يمنحون بها التصاريح الخاصة "لتسهيل وصول المساعدات".

وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي إلى كوريا الجنوبية وسط جمود على ما يبدو في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

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وحتى الآن لم يحدد الجانبان موعدا جديدا للقاء بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير كيم يونغ تشول بعد إلغاء، بشكل مفاجئ، اجتماعهما الذي كان مقررا في نوفمبر.

وقال مسؤولون في سيئول إنه من المتوقع أن يسعى بياغون خلال زيارته للتوصل إلى سبل للحفاظ على زخم المحادثات النووية، علما أن المبعوث الأمريكي سيلتقي بياغون يوم الجمعة بوزير الوحدة الكوري الجنوبي تشو ميونغ - جيون والذي يأتي في خضم مخاوف أمريكية من أن كوريا الجنوبية ربما تسير على نحو سريع للغاية في التقارب مع بيونغ يانغ رغم التقدم الضعيف على صعيد نزع السلاح النووي.

وتعتزم الكوريتان الأسبوع المقبل إقامة مراسم لوضع حجر الأساس لمشروع مشترك لربط السكك الحديدية والطرق البرية بين البلدين، وهو المشروع الذي يتطلب موافقة أمريكية لاستثنائه من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: رويترز