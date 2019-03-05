التحالف العربي يتهم الحوثيين بعدم الالتزام باتفاق الانسحاب

اتهم التحالف العربي، الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق، الذي جرى التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ البحر الأحمر في اليمن.

ووافق الحوثيون على الانسحاب من ميناءي صليف ورأس عيسى، اللذين يسيطرون عليهما خلال محادثات عقدت في فبراير الماضي، وشكلت الخطوة الملموسة الأولى باتجاه خفض التصعيد في الأزمة المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات، في رسالة بعثتها الاثنين، إلى مجلس الأمن وأمينه العام، إلى الضغط على الحوثيين لتطبيق التزاماتهم.

ونصت الرسالة التي وقعها مندوبو البلدان الثلاثة لدى الأمم المتحدة، على أن "رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسر للانسحاب من ميناءي صليف وراس عيسى لا يفاجئنا بعد أشهر من أساليب المماطلة من جانبهم".

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ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في السويد، في ديسمبر الماضي، تبادل الحوثيون والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن الأمم المتحدة رفضت توجيه اللوم لأي من الطرفين.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك بأن المباحثات مستمرة مع الجانبين لمحاولة دفعهما إلى تطبيق التزاماتهما وسحب قواتهما من الموانئ.

وقال: "الطرفان التزما بالاتفاق، ونحن نحاول أن نضمن أن يتحول الالتزام إلى واقع فعلي على الأرض".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الوضع اليمني في 19 مارس، وسط مخاوف من انهيار الهدنة الهشة.

المصدر: أ ف ب