الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتفخيخ مخازن أغذية أممية

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي بتفخيخ مخازن أغذية تابعة لمنظمات أممية في محافظة الحديدة جنوب غربي اليمن.

وأكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم التي تقوم بها جماعة الحوثي، بحق الأعمال الإغاثية غير مقبول".

ودعا فتح الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى "إدانة هذا التصرف الإجرامي الذي يهدف إلى حرمان الشعب اليمني من المساعدات الإغاثية في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات غير المحررة".

وشدد على ضرورة "قيام المنظومة الأممية والدولية بإجراءات فورية تعمل على الإنهاء السريع والفوري لكافة الانتهاكات بحق العمليات الإنسانية في اليمن".

ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم، فيما تحذر منظمات دولية من مجاعة محدقة في حال عدم توقف المعارك وفك الحصار عن المدن.

وفي نهاية فبرابر الماضي، نجح مؤتمر نظمته الأمم المتحدة لجمع التبرعات لليمن في جنيف بجمع 2.6 مليار دولار من الدول المانحة لدعم جهود الإغاثة في هذا البلد.

المصدر: وكالات