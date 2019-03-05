الأمم المتحدة: جولة محادثات جديدة بين المغرب والبوليساريو

أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى المغرب هورست كولر، يعتزم عقد الجولة الثانية من المحادثات بشأن تسوية النزاع المزمن حول الصحراء الغربية في شهر مارس الجاري.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث "يعتزم عقد جولة ثانية من لقاءات الطاولة المستديرة في النصف الثاني من مارس في سويسرا".

وعقد المبعوث الأممي الخاص كولر، وهو رئيس ألمانيا السابق، اجتماعات ثنائية للمحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحضور ممثلين عن موريتانيا والجزائر، في جنيف، إلا أنها لم تثمر عن نتائج.

وتقع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، على الطرف الغربي للصحراء الكبرى وتمتد على مسافة ألف كلم على طول ساحل المحيط الأطلسي.

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وأرسلت الرباط آلاف الجنود عبر الحدود، عقب انسحاب إسبانيا منها عام 1975، وأعلنت حينها، أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي.

وفي العام التالي، أعلنت جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بدعم من الجزائر وليبيا، وتطالب بإجراء استفتاء حول تقرير المصير، وهو الأمر الذي ترفضه الرباط.

وفشلت وساطات الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء الغربية، وخاضت المغرب والبوليساريو حروبا منذ العام 1975 حتى 1991، وبعد ذلك نشرت بعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها، لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.

المصدر: أ ف ب