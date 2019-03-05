لماذا تطالب الفنانة أصالة بالجنسية المصرية وما امتيازاتها؟

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري التساؤلات في أوساط متابعي أخبار الفن بطلبها الحصول على الجنسية المصرية، فما غايتها؟

وقالت أصالة عقب حفل أقامته في القاهرة: "تلزمني الجنسية المصرية أعطوني إياها وخلصوني وحياتي".

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وأكدت جريدة "الوطن" المصرية أن حصول أصالة على الجنسية المصرية، سيجعلها تتمتع بكافة الميزات الممنوحة للمواطن المصري العادي ودخول مصر دون تصريحات أو طلبات للإقامة.

ووفقا لتصريح عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين المصريين رضا رجب، فإن حصول الفنانة السورية أو غيرها من الفنانين على الجنسية المصرية يمنحها مميزات الفنان المصري العضو في النقابة.

ومن الناحية القانونية، أوضح أستاذ القانون العام صلاح الدين فوزي، أن أي فنان عربي يحصل على الجنسية المصرية يعامل كأنه مواطن له كل الحقوق القانونية، وبالتالي لا يحتاج بعدها إلى تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، مع مراعاة ضرورة أن تتوافر به الشروط المقررة لقانون الجنسية.

وأضاف فوزي، أن حصول أصالة على الجنسية لا يتم إلا بتقديم طلب للداخلية المصرية، وفي حال استيفائها كل الشروط تحصل على الجنسية، لكن لا يمكنها أن تباشر الحقوق السياسية إلا بعد 5 سنوات من صدور القرار، ولن يكون لها حق الترشح في المجالس النيابية إلا بعد 10 سنوات من صدور القرار.

وكانت المطربة السورية قد علقت على حالة الجدل الذي أثير حول هذا التصريح، في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" قائلة إنها تكن حبا كبيرا لمصر، لأنها عاشت أكثر من نصف عمرها وحققت نجاحا واسعا فيها، وطالبت بالجنسية المصرية كنوع من المجاملة لاكتمال شعورها الحقيقي بالحب تجاه مصر.

المصدر: "الوطن"