أصالة ترد على الأنباء برغبتها استبدال الجنسية البحرينية بالمصرية

ردت المطربة السورية أصالة نصري على منتقديها مؤخرا، على مطالبتها بالحصول على الجنسية المصرية.

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وقالت أصالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: "غلاظة ومرت، ولن أغلط أو أخوض حربا شعواء لأن الموضوع لا يستحق. الله يسامحها"(المرأة التي انتقدت أصالة).

وأضافت في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، أنها لم تلتق الشخصية التي هاجمتها من قبل، معقبة: "لو أعطت لنفسها فرصة للجلوس معي لغيرت قناعاتها."

وأشارت إلى أن الشخصية التي تهاجمها تقف وراءها شخصية من الوسط الفني، فيما قالت تعليقا على جنسيتها البحرينية وطلبها الحصول على المصرية: "زرت العديد من البلدان العربية منذ طفولتي مثل ليبيا وتونس والمغرب، لكني عشت في مصر أكثر من نصف عمري"

وتابعت: لدي ولاء غير عادي للملكة العربية السعودية، ويرجع تكوين شخصيتي إلى محبة السعوديين ودعمهم على كافة المستويات، بجانب حبي الشديد لمملكة البحرين التي أدين لها بالفضل الكبير.

يذكر أن الكاتبة الكويتية فجر السعيد كتبت عبر تويتر: "أصالة تطالب بالجنسية المصرية وتقول خلصوني، للعلم أصالة تحمل الجنسية البحرينية، وبالتالي نفهم من كلامها أنها تريد التخلص من الجنسية البحرينية! لاحول ولا قوة إلا بالله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية