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أصالة: أفتخر بجنسيتي السورية والبحرينية وطلبت المصرية من "عشمي"

مجتمع

أصالة: أفتخر بجنسيتي السورية والبحرينية وطلبت المصرية من
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
أصالة
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أكدت المطربة السورية أصالة نصري، أن مطالبتها بالجنسية المصرية هو نوع من "العشم" في الجهات المصرية وحبها لمصر، ولا علاقة لطلبها بخلاف سياسي أو اجتماعي.

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وقالت المطربة السورية: أفتخر بجنسيتي السورية والبحرينية.. وأنا أعيش في مصر"، لافتة إلى أنها كانت في حالة فرح وسعادة بعد انتهاء حفلتها التي أقيمت في مصر، وحبت أن تداعب الجمهور كنوع من "العشم" (الأمل).

يشار إلى أن أصالة أحيت حفلا غنائيا يوم 22 فبراير الماضي، طالبت بعده في تصريح بحصولها على الجنسية المصرية، وقالت: "تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوها لي.. وخلصوني وحياتي"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.

المصدر: اليوم السابع

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