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اجتماع مغلق بين الملك سلمان ولافروف في الرياض

أخبار العالم العربي

اجتماع مغلق بين الملك سلمان ولافروف في الرياض
Sputnik
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعقد معه لقاء مغلقا لم ترشح عنه أي أنباء بعد.

ووصل الوزير الروسي، إلى العربية السعودية يوم أمس قادما من قطر، في إطار جولة تشمل بعض دول الخليج.

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والتقى لافروف في السعودية مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ومن الرياض سيتوجه لافروف إلى الكويت استمرارا لجولته الخليجية.

المصدر: إنترفاكس

 

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