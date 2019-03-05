اجتماع مغلق بين الملك سلمان ولافروف في الرياض

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعقد معه لقاء مغلقا لم ترشح عنه أي أنباء بعد.

ووصل الوزير الروسي، إلى العربية السعودية يوم أمس قادما من قطر، في إطار جولة تشمل بعض دول الخليج.

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والتقى لافروف في السعودية مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

الوزير #عادل_الجبير: العلاقات بين البلدين لاقت نمواً متميزاً خلال الأربع سنوات الماضية في عدة مجالات pic.twitter.com/7DMFBb2vQw — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 4 марта 2019 г.

ومن الرياض سيتوجه لافروف إلى الكويت استمرارا لجولته الخليجية.

المصدر: إنترفاكس