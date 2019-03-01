موسكو: لافروف سيلتقي خلال جولته الخليجية الملك سلمان وأمير قطر

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأحد القادم بجولة خليجية يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان آل سعود وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقا للخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس الجاري بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل قطر والسعودية والكويت والإمارات.

وأوضحت أنه "من المقرر عقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض، مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ومع وزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير".

وذكرت أن "أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل في الدوحة سيرغي لافروف، الذي سيجري أيضا محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة للدفاع خالد العطية".

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وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن لافروف سيتطرق في إطار الجولة الخليجية إلى الوضع في إدلب السورية، وتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقالت الخارجية: "في سياق المنظور السوري، نعتزم إطلاع شركائنا العرب على الوضع في إدلب، والجهود المبذولة في إطار صيغة أستانا للقضاء على الجماعات الإرهابية المتبقية على الأراضي السورية، وتشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية. وسننظر أيضا في مثل هذه المواضيع الهامة: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، للمساعدة في تحسين علاقات دمشق مع العواصم العربية الأخرى".

وأضافت: "نخطط لمناقشة إمكانيات التغلب على الركود في التسوية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحاجة إلى التغلب بسرعة على التناقضات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس، وكذلك الحفاظ على القاعدة القانونية الدولية المقبولة عموما للتسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك مبادرة السلام العربية".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام كبير لقضايا الترويج لأجندة موحدة في منطقة الخليج، تركز على بناء نظام أمن جماعي بين جميع دول منطقة الخليج، "والتجاوب بشكل مشترك مع التحديات والتهديدات القائمة. وعلى هذه المبادئ يستند المفهوم الروسي ذي الصلة، والذي ستتم أيضا مناقشته خلال الزيارات المزمع عقدها من قبل سيرغي لافروف".

المصدر: إنترفاكس