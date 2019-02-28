لافروف ينطلق الأحد في جولة خليجية

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن الوزير سيرغي لافروف سيقوم في الفترة ما بين 3 و7 مارس المقبل بزيارة عمل إلى دول الخليج، ستشمل قطر والسعودية والكويت والإمارات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يعقد لافروف خلال جولته لقاءات مع قادة تلك الدول، إضافة إلى نظرائه في وزارات الخارجية.

وأضافت أن المحادثات خلال الجولة ستركز على تطورات الوضع في سوريا، وليبيا واليمن ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

المصدر: وكالات