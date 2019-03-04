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لافروف: لن نتراجع عن النهج لتنفيذ قرار 2254 حول سوريا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تتراجع عن نهجها الرامي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا، وإطلاق عملية تفاوض يقودها السوريون بأنفسهم.

وبشأن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قال لافروف خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض، اليوم الاثنين: "أعتقد أنه من الصعب الآن الحديث عن أي مواعيد محددة، لكن العمل جار بنشاط".

وأضاف: "آمل أننا سنرى إنجازه في أقرب وقت".

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وأعرب لافروف عن امتنانه للجانب السعودي على حث المعارضين السوريين الموجودين على الأراضي السعودية على المساهمة في العملية السياسية بشكل بناء.

يذكر أن قرار تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي من المقرر أن تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، اتخذ نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير عام 2018.

المصدر: RT، وكالات

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