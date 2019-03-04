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العراق.. إطلاق سراح رئيس حزب "الجيل الجديد" الكردي

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العراق.. إطلاق سراح رئيس حزب
nrttv.com
رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبدالواحد
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أفرجت محكمة السليمانية في إقليم كردستان العراق عن رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، بكفالة مالية بعد يوم من توقيفه على ذمة اتهامات بالاعتداء على موظفين أثناء عملهم.

وجاء في بيان عن الحزب أن "محكمة السليمانية قررت إطلاق سراح عبد الواحد بكفالة، وفي الوقت ذاته اعتقلت القوات الأمنية في السليمانية، أكثر من 80 شخصا من مناصري الحراك بينهم قياديان هما مدير العلاقات العامة آرام سعيد، والمسؤول الإعلامي ريبوار عبد الرحمن".

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واستدعت محكمة السليمانية عبد الواحد على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة مطار المحافظة بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المتعلقة بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرسمي، ودعوى ثانية حركها مواطن بموجب المادة 434 من القانون ذاته والمتعلقة بـ"السب".

عبد الواحد، من مواليد 1979، وأعلن في 2017، تأسيس حراك "الجيل الجديد" للمشاركة بقائمة انتخابية في الانتخابات العامة في كل من الإقليم الشمالي ومجلس النواب العراقي، وفازت قائمته بـ8 مقاعد في برلمان كردستان، و4 مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.

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المصدر: رووداو

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