العراق.. أمن السليمانية يعتقل شاسوار عبد الواحد رئيس "الجيل الجديد"

اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد، عقب مثوله أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على موظفي الدولة.

وقال المتحدث باسم محكمة السليمانية القاضي عمر أحمد: "استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، جاء من قبل محكمة تحقيق السليمانية، على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة مطار السليمانية بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المتعلقة بالاعتداء على موظف الدولة أثناء أدائه الواجب الرسمي".

وبين القاضي، أن الدعوى الثانية "حركها أحد المواطنين بموجب المادة 434 من القانون ذاته والمتعلقة بالسب"، وأن "استدعاء شاسوار عبد الواحد إلى المحكمة جاء بناء على الدعوتين المذكورتين، للتحقيق معه".

من جهته، قال عبد الواحد: "نحن بريئون وسنمثل أمام القضاء بكل فخر... طريقنا محفوف بالمخاطر وما يحدث متوقع لنا".. "أمر القبض لن يثنينا عن طريقنا وفور سماعنا بالأمر توجهنا للقضاء، ويمكن أن نموت أو نعذب لكننا لن ننحني ولن نتراجع".

ودعت كتلة "الجيل الجديد" في مجلس النواب العراقي إلى إطلاق سراح عبد الواحد فورا، معتبرة أن قرار اعتقاله "سياسي".

وقالت الكتلة في بيان لها إن "اعتقال عبد الواحد، بعد مثوله أمام محكمة السليمانية اليوم، قرار سياسي وليس قانونيا وجاء خلافا للإجراءات القانونية والأصولية".

وأضافت: "لا يساورنا الشك، بأن سلطة القضاء في إقليم كردستان مسلوبة الإرادة والمحاكم غير مستقلة، ويوظف القضاء ورقة سياسية من قبل الأحزاب".

وتابعت: "ننظر إلى اعتقال رئيس الكتلة كخطوة سياسية وندين استعمال القضاء في الخصومات السياسية".

وطالبت الكتلة السلطات الاتحادية بالضغط على حكومة الإقليم لإبعاد المحاكم عن الأمور السياسية وإطلاق سراح عبد الواحد فورا.

وشارك حراك "الجيل الجديد" في انتخابات برلمان كردستان الأخيرة وفاز بـ8 مقاعد ويشغل 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.

المصدر: NRT + رووداو