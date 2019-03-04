 
مباشر

اعتقال 80 عضوا في حزب "الجيل الجديد" في السليمانية

أخبار العالم العربي

اعتقال 80 عضوا في حزب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljdb

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، عن اعتقال سلطات محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق 80 عضوا في حزب "الجيل الجديد" بينهم قياديون.

وذكر المصدر لـRT أن "السلطات اعتقلت 80 من أعضاء حراك "الجيل الجديد"، بينهم مسؤولون في العلاقات العامة والإعلام وقياديون في الحزب".

واعتقلت السلطات الأمنية في السليمانية أمس الأحد شاسوار عبد الواحد رئيس "الجيل الجديد" بعد مثوله أمام المحكمة بتهمة "الاعتداء على موظفي الدولة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكشف عن إسهام سعودي ضخم في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم!