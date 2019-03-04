اعتقال 80 عضوا في حزب "الجيل الجديد" في السليمانية

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين، عن اعتقال سلطات محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق 80 عضوا في حزب "الجيل الجديد" بينهم قياديون.

وذكر المصدر لـRT أن "السلطات اعتقلت 80 من أعضاء حراك "الجيل الجديد"، بينهم مسؤولون في العلاقات العامة والإعلام وقياديون في الحزب".

واعتقلت السلطات الأمنية في السليمانية أمس الأحد شاسوار عبد الواحد رئيس "الجيل الجديد" بعد مثوله أمام المحكمة بتهمة "الاعتداء على موظفي الدولة".

المصدر: RT