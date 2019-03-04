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السيد يطالب برفع السرية المصرفية عن المسؤولين في لبنان

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السيد يطالب برفع السرية المصرفية عن المسؤولين في لبنان
Sputnik
بيروت عاصمة لبنان
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اقترح عضو مجلس النواب اللبناني اللواء جميل السيد، رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، ودعا لصدور قانون عاجل بذلك، وقال: "نعيش في مرحلة أغنية الفساد الضاربة في السوق".

وأضاف السيد أن "الدولة أصبحت مجموعة من الحصانات وتقدمت باقتراح قانون يقضي برفع السرية المصرفية تلقائيا عن أي شخص في الدولة يتولى مسؤولية عامة".

وفي كلمته في البرلمان اللبناني، انتقد السيد تصرف وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، وقال: "في كل برلمانات العالم يحصل الخلاف، لكن الوزير الجراح سمح لنفسه خلال السجال مع رئيس الحكومة سعد الحريري بترك مقعده المخصص للوزراء وتوجه باتجاهي".

وتابع: "سلوك هذا الوزير يتنافى مع الدستور ويشكل تعديا ليس على النائب فقط بل على الشعب الذي يمثله وعن جهله لدوره الدستوري. سؤالي للحكومة عبر رئيس مجلس النواب هو: ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بحق هذا الوزير".

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ولفت السيد إلى أن الكلمة التي خرجت مني بحق النائب سامي فتفت واعتبرت غير مناسبة هي لأنه تحدث عن فترة لم يكن موجودا خلالها وطلب منه الحديث عنها.

وخدم جميل السيد في الجيش اللبناني 30 عاما، أعقبها بـ7 سنوات في الأمن العام اللبناني، واستقال في خضم التداعيات السياسية التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

المصدر: وكالات

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