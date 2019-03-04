السيد يطالب برفع السرية المصرفية عن المسؤولين في لبنان

اقترح عضو مجلس النواب اللبناني اللواء جميل السيد، رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، ودعا لصدور قانون عاجل بذلك، وقال: "نعيش في مرحلة أغنية الفساد الضاربة في السوق".

وأضاف السيد أن "الدولة أصبحت مجموعة من الحصانات وتقدمت باقتراح قانون يقضي برفع السرية المصرفية تلقائيا عن أي شخص في الدولة يتولى مسؤولية عامة".

وجّهنا سؤالاً للحكومة عبر المجلس النيابي حوْل قيام الوزير الغير النائب جمال الجراح بترْك مقعده بقصد الشجار في جلسة ١٥ شباط،

وأنه تصرّف كعنصر حماية (bodyguard) لرئيس الحكومة وليس كوزير،

بما يعبّر عن جهله لدوره وعدم أهليّته!

وإحتفظنا بحق طرح الثقة بالجراح على ضوء جواب الحكومة... pic.twitter.com/UsxYEB4svX — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) 3 марта 2019 г.

وفي كلمته في البرلمان اللبناني، انتقد السيد تصرف وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، وقال: "في كل برلمانات العالم يحصل الخلاف، لكن الوزير الجراح سمح لنفسه خلال السجال مع رئيس الحكومة سعد الحريري بترك مقعده المخصص للوزراء وتوجه باتجاهي".

وتابع: "سلوك هذا الوزير يتنافى مع الدستور ويشكل تعديا ليس على النائب فقط بل على الشعب الذي يمثله وعن جهله لدوره الدستوري. سؤالي للحكومة عبر رئيس مجلس النواب هو: ما هي الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بحق هذا الوزير".

إقرأ المزيد

ولفت السيد إلى أن الكلمة التي خرجت مني بحق النائب سامي فتفت واعتبرت غير مناسبة هي لأنه تحدث عن فترة لم يكن موجودا خلالها وطلب منه الحديث عنها.

وخدم جميل السيد في الجيش اللبناني 30 عاما، أعقبها بـ7 سنوات في الأمن العام اللبناني، واستقال في خضم التداعيات السياسية التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

المصدر: وكالات