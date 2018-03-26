جميل السيد يرد على الحريري!

خاطب المدير السابق للأمن العام في لبنان اللواء جميل السيد رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا: "نحنا لا نمنا بتخت بشار الأسد، ولا استولينا على السوليدير والسيللولير بواسطة خدام".

وأضاف السيد: "ولا سلمنا مفتاح بيروت لغازي كنعان، الحليف لا ينقلب على سوريا، العملاء ينقلبون، يرحم بيك".

وجاء هذا الكلام في تغريدة للواء السيد عبر حسابه على "تويتر"، ردا على كلام سعد الحريري خلال إعلان لائحة "تيار المستقبل" في الشمال، حيث قال الحريري: "يجب أن تعرف لوائح حزب الله وبشار الأسد أن زمن الاستيلاء على قرار الشمال لن يعود، وطرابلس ترفض الوصاية"، حسب ما نقله اللواء السيد عن الحريري.

وفي تعليق آخر قال السيد: "سعد الحريري ذهب أمس لطرابلس بطوافة عسكرية للقيام بجولة انتخابية في عكار مع وزير قواتي، زارها كرئيس لائحة وليس كرئيس حكومة!"

المصدر: الجديد

أولغا رودكوفسكايا