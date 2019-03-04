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مصر.. القضاء يفرج عن المصور "شوكان"

أخبار العالم العربي

مصر.. القضاء يفرج عن المصور
Reuters
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أفرجت السلطات المصرية، صباح اليوم عن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم "شوكان"، بعد انتهاء عقوبته، خمس سنوات في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة عام 2013.

وأكدت مصادر من أسرة المصور الصحفي شوكان لمراسلنا وصوله إلى منزله.

واعتقل أبو زيد في أغسطس 2013، خلال فض اعتصام لمؤيدي "جماعة الإخوان المسلمين" بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة، وحكم عليه برفقة 739 شخصا بتهم تشمل "الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل".

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وفي أبريل نيسان منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018 قائلة إنه "كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية المصرية منح شوكان الجائزة، واعتبرته "تسييسا لمنظمة اليونسكو وخروجا عن الأهداف التي أنشئت من أجلها".

المصدر: RT

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