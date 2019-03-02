وفاة القائم بأعمال السفير السوري في مصر

نعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، رياض سنيح، القائم بالأعمال السوري في مصر، الذي توفي، فجر اليوم، في القاهرة.

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ونقل جثمان القائم بالأعمال السوري إلى دمشق، صباح اليوم.

ونشرت الوزارة في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "سنيح كان مثالا للدبلوماسي المؤمن بقضايا وطنه، فيما مثّل بلاده على أكمل وجه، وكان وفياً في الدفاع عن وطنه بكل شجاعة وإخلاص".

وكان القائم بالأعمال السوري قد نفى في آخر تصريح له مع RT، الأنباء المتداولة عن زيارة مرتقبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق.

المصدر: RT