القائم بأعمال السفير السوري في مصر يفند أنباء عن زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى دمشق

نفى القائم بأعمال السفير السوري في مصر رياض سنيح، الأنباء المتداولة بشأن وجود زيارة مرتقبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق.

وتواصلت RT مع القائم بالأعمال السوري في القاهرة، للتحقق من الأنباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة نقلا عن لسانه بشأن زيارة مرتقبة لأمير قطر، حيث أكد قائلا: "أنا لم أقل أي شئ، ولم أتحدث مع أحد".

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت أن أمير دولة قطر سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

المصدر: RT