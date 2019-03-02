تعيين عبد الغني زعلان مديرا لحملة بوتفليقة الانتخابية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين عبد الغني زعلان، مديرا لحملته الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال.

وشغل زعلان منصب وزير النقل والأشغال العمومية بقرار رئاسي، كما كان واليا لوهران.

وزعلان من مواليد عام 1964، وحاصل على شهادات عليا في عدة تخصصات، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة ويمتلك شهادة الماجستير في التنمية عام 2007.

وتقلد زعلان عدة مناصب منها رئاسة الديوان بولاية سوق أهراس، ورئاسة عدة دوائر في بعض الولايات، كما كان واليا لأم البواقي وبشار ووهران.

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية