رسميا.. بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه يوم 3 مارس للمجلس الدستوري

أعلن عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، أن الرئيس الجزائري سيقدم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري يوم 3 مارس ليؤكد رسميا ترشحه لعهدة خامسة.

وأكد سلال خلال لقائه اليوم بممثلي "الحركة الجمعوية" في الجزائر العاصمة، أن المجلس الدستوري سيكون سيد قراره بخصوص قبول ملف بوتفليقة.

وأضاف "لا يحق لأحد منع مواطن جزائري من الترشح لأنه حق دستوري".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم 10 فبراير ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجري بالبلاد في شهر أبريل 2019.

وقال بوتفليقة في رسالة موجهة للجزائريين أعلن عبرها الترشح لولاية رئاسية خامسة إنه كرس كل طاقاته خلال السنوات الماضية لإخماد نار الفتنة ولم شمل الأمة والانطلاق في إعادة بناء البلاد.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية + وكالات