مسؤول أمريكي سابق: "صفقة القرن" ستفشل إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" لن تحظى بتجاوب جدي من الأطراف العربية إذا لم تلب التطلعات الفلسطينية لدولتهم المستقبلية.

وأوضح الدبلوماسي السابق، الذي كان مسؤولا كبيرًا في وزارة الخارجية الأمريكية ومبعوثا إلى الشرق الأوسط أن خطة ترامب في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ستفشل إذا لم تشمل "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأجزاء من القدس الشرقية عاصمة لها".

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واعتبر روس خلال حديثه لإذاعة "صوت إسرائيل" أن "الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب لحشد تأييد الدول العربية المعتدلة مآلها الفشل إذا لم تلب التطلعات الوطنية الفلسطينية".

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وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل خطة السلام الجديدة لا يعدو كونه تكهنات.

وأضاف المسؤول الأمريكي: "القليل من الناس يعرفون بالفعل ما تحتويه الخطة. وسنقوم بنشرها عندما يكون التوقيت ملائما".

المصدر: وكالات