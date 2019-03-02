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قوات سوريا الديمقراطية ترجّح القضاء قريبا على داعش

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قوات سوريا الديمقراطية ترجّح القضاء قريبا على داعش
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رجحت قوات سوريا الديمقراطية أن تنتهي المعركة التي تقودها ضد داعش في آخر جيب للتنظيم شرق دير الزور "قريبا"، وسط معركة حاسمة تجري اليوم السبت بين الطرفين.

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وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "عناصر قسد توغلت من جبهتين داخل الجيب الصغير في الباغوز بأسلحة متوسطة وثقيلة.. أصيب ثلاثة من مقاتلينا حتى الآن، ويحتدم الآن قتال شرس".

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما أخيرا للسيطرة على الجيب في قرية الباغوز يوم الخميس للقضاء على آخر بقايا للتنظيم المتشدد شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، خرج الآلاف من أتباع ومقاتلي داعش من مجموعة صغيرة من القرى والأراضي الزراعية الواقعة في محافظة دير الزور وتجمعوا في قرية الباغوز.

وخلال الشهور الثلاثة الماضية، غادر نحو 40 ألفا من مختلف الجنسيات الأراضي التي كان يسيطر عليها المتشددون، مع سعي قوات سوريا الديمقراطية إلى طردهم من كل الجيوب المتبقية في سوريا.

المصدر :وكالات

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