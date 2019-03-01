"قسد" بانتظار "معركة ضارية" مع "داعش"

رجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن تشن اليوم الجمعة "معركة شرسة" على مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين بداخل آخر جيب لهم في شرق سوريا.

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وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، "إن قواته تتوقع معركة شرسة مع مقاتلي تنظيم داعش في آخر جيب يتحصنون به في شرق سوريا".

وأضاف بالي أن مقاتلي "داعش" لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا، مؤكدا أن "قسد" لن تقتحم القرية وتعلن تحريرها قبل أن تتأكد تماما من مغادرة المدنيين لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الخميس إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.

العشرات من المرتزقة الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية اليوم في قرية باغوز

Dozens of mercenaries who surrendered to Syria's democratic forces today in the village of Baguz#سقطت_دولة_الخلافةpic.twitter.com/HhIDPPjX3n — DÎYAR AHMO (@DIYAR10391454) February 28, 2019

كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" تضم 200 جندي في سوريا لفترة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

المصدر: رويترز