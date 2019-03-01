 
مباشر
عاجل
رويترز: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

"قسد" بانتظار "معركة ضارية" مع "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters Rodi Said
مدرعات تابعة لـ"قسد" بالقرب من الباغوز، دير الزور، سوريا، 19 فبراير 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lizw

رجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أن تشن اليوم الجمعة "معركة شرسة" على مقاتلي تنظيم داعش المتحصنين بداخل آخر جيب لهم في شرق سوريا.

إقرأ المزيد
أحد عناصر "قوات سوريا الديمقراطية"
"قسد" تعلّق قتال "داعش"

وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، "إن قواته تتوقع معركة شرسة مع مقاتلي تنظيم داعش في آخر جيب يتحصنون به في شرق سوريا".

وأضاف بالي أن مقاتلي "داعش" لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا، مؤكدا أن "قسد" لن تقتحم القرية وتعلن تحريرها قبل أن تتأكد تماما من مغادرة المدنيين لها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الخميس إن قوات سوريا الديمقراطية استعادت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.

كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" تضم 200 جندي في سوريا لفترة ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..الجزائر تنتفض.. هل هو يوم الحسم النهائي؟