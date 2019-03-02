واشنطن تضع شرطا لإجلاء النازحين من مخيم الركبان السوري

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن حل مشكلة إجلاء النازحين من مخيم الركبان جنوب سوريا، يتطلب تنسيقا مع واشنطن والأمم المتحدة.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الوزارة روبيرت بلادينو عبر تويتر: "إن الولايات المتحدة تؤيد دعوة الأمم المتحدة لإيجاد حل مستدام لمشكلة الركبان وفقا لمعايير الحماية وبتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية، غير أن المبادرات الروسية التي تنفذ من جانب واحد لا تفي بهذه المعايير".

إقرأ المزيد

وأكد بلادينو استعداد واشنطن والأمم المتحدة "لجهود منسقة لضمان المغادرة الآمنة والطوعية والواعية لمن يرغبون في ذلك".

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية حافلات لإجلاء المتواجدين في الركبان، وتوجهت إلى الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على تلك المنطقة، بطلب ضمانات أمنية، لكن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذا الطلب.

المصدر: وكالات