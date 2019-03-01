الرياض تؤمن نفسها من القائمة السوداء الأوروبية

قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن بعض دول الاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله أمس الخميس.

يأتي هذا بعد إرسال العاهل السعودي الملك سلمان خطابات إلى جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وجاء في خطاب الملك سلمان أن إدراج السعودية بالقائمة "سيضر بسمعتها من ناحية وسيسبب مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى".

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الضغط السعودي تصاعد خلال قمة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي عقدت الأسبوع الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري.

وذكر المسؤول أن الضغط الدبلوماسي استمر يوم الأربعاء عندما جرى استدعاء جميع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى السعودية إلى اجتماع بوزارة المالية لبحث الأمر.

وقال الدبلوماسي إن الرياض هددت بإلغاء عقود مع دول الاتحاد إذا تم إقرار القائمة، فيما قال دبلوماسي آخر: "إنهم يستخدمون حقا أسلحة ثقيلة"، كون المملكة من كبار مستوردي الأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي.

وحسب الدبلوماسيين، فإن واشنطن مارست ضغوطا أيضا على دول الاتحاد الأوروبي لإلغاء القائمة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت عندما وافقت المفوضية الأوروبية على القائمة إن عملية الإدراج "معيبة" ورفضت وضع أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة على القائمة.

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ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تحظى الخطوة بتأييد أكثر من 21 دولة. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، منها بريطانيا وفرنسا وكل الأعضاء الكبار.

وقال مسؤول آخر إن "أغلبية ساحقة" من دول الاتحاد الأوروبي تعارض القائمة، ومن المتوقع أن يوضح اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء في بروكسل اليوم الجمعة موقف كل دولة بشأن المسألة، قبل التوصل إلى قرار رسمي في الأسبوعين القادمين.

المصدر: رويترز