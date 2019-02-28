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النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في كارثة محطة مصر

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النائب العام المصري يأمر بحبس 6 متهمين في كارثة محطة مصر
Reuters
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أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بحبس 6 متهمين حتى استكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في كارثة اشتعال قطار داخل محطة رمسيس للقطارات في القاهرة، يوم الأربعاء.

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ويقضي الأمر بحبس المتهمين الستة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهم: سائق القاطرة 2305 ومساعده، وعامل المناورة للقاطرة نفسها، وسائق القاطرة 2302 وعامل مناورتها، والعامل المختص بتحويل الخطوط.

وانتظمت حركة القطارات على أرصفة محطة مصر، الخميس، ما عدا الرصيف السادس الذي تضرر جراء اندلاع حريق في المحطة، بعد انفجار خزان الوقود إثر اصطدام قاطرة القطار بصدادات الحديد في نهاية الرصيف.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، ارتفاع ضحايا المأساة إلى 22 قتيلا، بعد وفاة شخصين أحدهما مسعف، والآخر مجهول الهوية، مشيرا إلى أن 3 مصابين تماثلوا للشفاء ومن المقرر خروجهم من المستشفى خلال ساعات.

المصدر: مواقع إخبارية مصرية

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