 
مباشر
عاجل
بيدرسن: أهم أولوياتي الانخراط مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية

"5 دقائق في الجحيم".. البطل الحقيقي في فيديو كارثة محطة مصر يكشف تفاصيل مرعبة

أخبار العالم العربي

youtube
البطل الحقيقي لمحطة مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lisk

كشف شخصان بين منقذي ضحايا الحادث الكارثي في محطة مصر أمس الأربعاء الذي راح ضحيته 20 شخصا وأصيب فيه 42 آخرون، عن جملة من الحقائق المثيرة حول الحادث.

إقرأ المزيد
بطل إنقاذ ضحايا محطة القطارات في مصر يكشف تفاصيل مرعبة عن الحادث (صورة)

وقال عبد الرحمن كمال، وهو الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يدلق الماء على المحترقين داخل محطة القطار إنه سمع الاستغاثات من الناس ووجد النيران تمسك بهم وأن كل ذلك استغرق حوالى 5 دقائق.

وأضاف في حديث لبرنامج "يحدث في مصر" أنه فقد أحد زملائه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه بحكم عمله في المحطة، قام بإطفاء العديد من المواطنين المشتعلة بهم النار مستخدما الأواني التي كانت بحوزته.

وتابع أنه كان هناك طفل على القضبان ولم يستطع أن ينتشله بمفرده بسبب بشاعة المشاهد، ولكن بمساعدة زميل آخر استطاع إنقاذه.

وأضاف أن الملابس التي كانت على أجساد من طالتهم النار تآكلت تماما حتى أصبحوا عراة.

ووصف ما حدث في المحطة بالجحيم الذي لا نتمنى أن يتكرر، لافتا إلى أنه فقد بعض أصدقائه ممن يعملون معه في المحطة، فبعضهم وجدوا جثثهم في المستشفيات، فيما لا يزال أحدهم مفقودا حتى الآن.

كما ظهر شخص آخر يدعى وليد مرضي بين منقذي الضحايا والذي اعتقد البعض في البداية أنه المنقذ محمد عبد الرحمن، وروى كذلك وقائع لا تصدق عما حدث، فيما لا يزال هناك شخص ثالث أسهم في الإنقاذ إلى جانب عبد الرحمن ومرضي لم يعلن عن اسمه حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطيار الهندي يظهر في أول فيديو وهذا ما قاله!