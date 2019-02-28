خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف

رجح نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن سبب تقديم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف استقالته وسحبها لاحقا، يعود لإدراكه أن "خطابه السلمي لا قيمة له في بلاده".

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ونشر بن سلمان على حسابه في "تويتر" تغريدتين مصحوبتين بفيديوهات تظهر من جهة جوانب من تصريحات ظريف التي يناشد بها الرياض وواشنطن احتواء الخلافات بينهما وبلاده، ومن جهة أخرى جوانب من كلمة نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، الذي يتحدث عن حزم طهران في مواجهة السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ويؤكد أن الدولة السعودية "لن تدوم طويلا".

وكتب بن سلمان: "للأسف، علمت المملكة السعودية من تجاربها المرة بأن ظريف مجرد وجه آخر للعملة نفسها، ونعرف الآن من هو الفارس ومن هو الحصان".

وتابع: "لعل إعلان ظريف استقالته جاء بسبب إدراكه أن خطابه السلمي في أوروبا ليس له قيمة كبيرة في بلاده. نستمع دائما لما يقال في طهران وليس لما يقوله ظريف في أوروبا".

Perhaps @JZarif announced his resignation because he finally understood that his peaceful rhetoric in Europe isn’t worth much back home. We always listen to what is said in Tehran and not by Zarif in Europe pic.twitter.com/Mc1iWaii2n — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

واستأنف ظريف أمس عمله في منصب وزير الخارجية، بعد يوم من إعلانه الاستقالة بشكل مفاجئ.

وأكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، أن قرار ظريف مرتبط بغيابه عن استقبال الأسد في طهران الاثنين الماضي، وذلك نتيجة لـ"بعض الخلل في التنسيق برئاسة الجمهورية".

المصدر: RT