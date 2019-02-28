 
مباشر
عاجل
بيدرسن: أهم أولوياتي الانخراط مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية

خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف

أخبار العالم العربي

خالد بن سلمان يعلق على استقالة ظريف
Reuters Eduardo Munoz
محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lis9

رجح نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن سبب تقديم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف استقالته وسحبها لاحقا، يعود لإدراكه أن "خطابه السلمي لا قيمة له في بلاده".

إقرأ المزيد
محمد جواد ظريف
ظريف في أول تصريح عقب طي استقالته: هدفي الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني

ونشر بن سلمان على حسابه في "تويتر" تغريدتين مصحوبتين بفيديوهات تظهر من جهة جوانب من تصريحات ظريف التي يناشد بها الرياض وواشنطن احتواء الخلافات بينهما وبلاده، ومن جهة أخرى جوانب من كلمة نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، الذي يتحدث عن حزم طهران في مواجهة السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ويؤكد أن الدولة السعودية "لن تدوم طويلا".

وكتب بن سلمان: "للأسف، علمت المملكة السعودية من تجاربها المرة بأن ظريف مجرد وجه آخر للعملة نفسها، ونعرف الآن من هو الفارس ومن هو الحصان".

وتابع: "لعل إعلان ظريف استقالته جاء بسبب إدراكه أن خطابه السلمي في أوروبا ليس له قيمة كبيرة في بلاده. نستمع دائما لما يقال في طهران وليس لما يقوله ظريف في أوروبا".

واستأنف ظريف أمس عمله في منصب وزير الخارجية، بعد يوم من إعلانه الاستقالة بشكل مفاجئ.

وأكد قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، أن قرار ظريف مرتبط بغيابه عن استقبال الأسد في طهران الاثنين الماضي، وذلك نتيجة لـ"بعض الخلل في التنسيق برئاسة الجمهورية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطيار الهندي يظهر في أول فيديو وهذا ما قاله!