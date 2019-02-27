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الخطوط القطرية تعلق خطط التوسع في إفريقيا بسبب المقاطعة

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الخطوط القطرية تعلق خطط التوسع في إفريقيا بسبب المقاطعة
@qatarairwaysar
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر خلال مؤتمر "طيران إفريقيا" في العاصمة الرواندية كيغالي
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قالت الخطوط الجوية القطرية الأربعاء على هامش مؤتمر "طيران إفريقيا" المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط إفريقيا، بسبب المقاطعة الخليجية.

ونشرت الناقلة القطرية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها إنه "بسبب الحصار غير القانوني على قطر قمنا بتعليق بعض خططنا التوسعية في غرب ووسط إفريقيا".

وأضافت أن الحصار لم يؤثر فقط على دولة قطر بل امتدت آثاره السلبية لتشمل دولا أخرى.

وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر العلاقات مع قطر منذ يونيو  2017، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

كما أشارت إلى أنه بالرغم من أن هنالك 320 مطارا دوليا في إفريقيا، إلا أن 49% من مجموع المقاعد متاحة لرحلات تتجه إلى 10 مطارات في 7 دول فقط، مبينة في السياق أنه وعند الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر فإنه يتوجب التفكير في كيفية تطوير المطارات الأخرى لكي تتمكن من استقبال المزيد من المسافرين.

وشددت الخطوط القطرية على ضرورة تحرير قطاع الطيران الإفريقي وعدم وضع تطوره في يد عدد من شركات الطيران.

وأفادت الخطوط القطرية بأن إفريقيا ورغم أنها تشكل 16% من تعداد السكان في العالم، إلا أنها تؤلف ما يقارب 3.1 بالمئة فقط من مجموع المسافرين جوا في العالم، قائلة إن الأداء الحالي للطيران الإفريقي لا يعكس بالفعل المقومات الكبيرة لهذا القطاع.

المصدر: وكالات + الخطوط القطرية

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