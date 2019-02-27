إسرائيل تقصف موقعا لـ"حماس" جنوب القطاع

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، ثلاث غارات على موقع لحركة "حماس" بغرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الأقصى المحلية، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع "التل" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس" والواقع بين مدينتي خانيونس ودير البلح، بثلاثة صواريخ على الأقل بشكل مفاجئ.

وبعدما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صاروخا تجاه الموقع عادت مجددا وأطلقت صاروخين على الموقع نفسه، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه رصد مجموعة من البالونات تقل جسما متفجرا أطلقته حماس من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، سقط قرب مستوطنة "أشكول" مما أدى لانفجاره في الهواء ووقوع أضرار بالمكان.

#عاجل قبل وقت قليل تم اطلاق رزمة بالونات محملة بجسم ساخن من جنوب قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية. وعلى ما يبدو انفجر هذا الجسم في الهواء والحق الضرر في احد بيوت البلدات المجاورة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 27 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات