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إسرائيل تقصف موقعا لـ"حماس" جنوب القطاع

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إسرائيل تقصف موقعا لـ
قصف إسرائيلي على غزة (أرشيف)
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، ثلاث غارات على موقع لحركة "حماس" بغرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الأقصى المحلية، استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع "التل" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس" والواقع بين مدينتي خانيونس ودير البلح، بثلاثة صواريخ على الأقل بشكل مفاجئ.

وبعدما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صاروخا تجاه الموقع عادت مجددا وأطلقت صاروخين على الموقع نفسه، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وزعم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه رصد مجموعة من البالونات تقل جسما متفجرا أطلقته حماس من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، سقط قرب مستوطنة "أشكول" مما أدى لانفجاره في الهواء ووقوع أضرار بالمكان.

المصدر: وكالات

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