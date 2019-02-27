بوتين يقدم التعازي لمصر بضحايا حادثة محطة القطارات في القاهرة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بسقوط ضحايا في حادثة محطة القطارات في القاهرة.

وجاء في البرقية: "تقبلوا منا تعازينا الصادقة بالحادثة المأسوية في محطة القطارات بالقاهرة".

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وأعرب بوتين عن مواساته لذوي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أن قاطرة اصطدمت برصيف صباح اليوم الأربعاء في محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المحطة. وأسفرت الحادثة عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، بحسب وزارة الصحة المصرية.

المصدر: وكالات