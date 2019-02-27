 
مباشر

وزيرة الصحة المصرية: لم نتعرف على هوية معظم الجثامين في حادث محطة القطارات

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية: لم نتعرف على هوية معظم الجثامين في حادث محطة القطارات
Reuters
حادث القطارات في مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lio2

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، إن هناك حالات حروق وكسور، وحالات حرجة ضمن مصابي حادث محطة مصر، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد
الشاب المصري
عمل بطولي لشاب مصري أنقذ 4 أشخاص في حادث محطة السكك الحديدية (صور)

وتابعت في مؤتمر صحفي، أن: "معظم الضحايا من قتلى ومصابين لم نتعرف على هويتهم، مؤكدة توافر أكياس الدم والأجهزة والقوى البشرية".

وأوضحت زايد أن اختصاصي الطب النفسي منتشرون الآن بالمستشفيات التي يتواجد بها المصابون والوفيات لتقديم الدعم النفسي لذويهم، مبينة أن النيابة العامة والطب الشرعي يتوليان التحقيق والتعرف عن الجثامين مجهولة الهوية.

وأشارت الوزيرة إلى خروج 15 مصابا في الحادث من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

ووقع صباح اليوم الأربعاء، حادث مأساوي في محطة السكك الحديدية بالقاهرة، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اصطدام قاطرة بالرصيف ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو صادم.. طفل مصري يتعرض لهجوم كلاب ضالة!