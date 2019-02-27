الحكومة المصرية تحدد التعويضات المادية لضحايا حادث السكك الحديدية

وجه مجلس الوزراء المصري، بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث محطة السكك الحديدية في القاهرة.

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وحددت الحكومة المصرية، التعويضات بصرف 80 ألف جنيه (4500 دولار تقريبا) لكل حالة وفاة، أو عجز كلي، وصرف 25 ألف جنيه (1400 دولار تقريبا) لكل مصاب في الحادث.

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة في الرصيف.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي:" أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين".

المصدر: وكالات