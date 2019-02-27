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الرئيس المصري يوجه بمحاسبة المتسببين في حادث محطة السكك الحديدية في مصر

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الرئيس المصري يوجه بمحاسبة المتسببين في حادث محطة السكك الحديدية في مصر
Reuters
الحادث
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توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث حريق محطة مصر بالقاهرة، وتمنى للمصابين خالص الشفاء.

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الحادث
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وقال الرئيس المصري، قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي مع نظيره الألباني بقصر الاتحادية: "أصدرت توجيهاتي للحكومة بالتوجه الفوري لموقع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ورعاية المصابين".

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث سكك حديد مصر إلى 25 قتيلا و40 مصابا، بعد أن شهدت المحطة حريقا هائلا إثر اصطدام قاطرة في الرصيف.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن سبب الحادث في محطة رمسيس للقطارات في القاهرة، جاء نتيجة انحدار القاطرة رقم 2302، واصطدامها بالجدار الخرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بالمحطة.

واستبعدت الهيئة، فرضية الإرهاب في حادث الحريق، الذي اندلع جراء انفجار خزان الوقود "تانك السولار" في قاطرة قطار بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف.

المصدر: وكالات

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