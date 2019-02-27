بالصور.. هدية إماراتية إلى الكويت تدخل موسوعة غينيس

قدمت دولة الإمارات إلى الكويت بمناسبة يومها الوطني هدية دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونشر مكتب دبي الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا تظهر لوحة رملية ضخمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أهدتها الإمارات إلى الكويت بمناسبة عيدها الوطني والذي احتفلت فيه البلاد أمس الثلاثاء.

وأكد المكتب أن هذه اللوحة دخلت موسوعة غينيس كأكبر لوحة رملية على مستوى العالم، وهي تحمل اسم "أمير الإنسانية".

وتظهر إحدى الصور مسؤولا إماراتيا إلى جانب ممثل عن غينيس، وهو يحمل شهادة تؤكد دخول الهدية في الموسوعة.

وتتجاوز مساحة اللوحة 15.5 ألف كلم مربع.

موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعتمد رسمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كأكبر لوحة رملية في العالم، وكانت الإمارات قد أهدت هذه اللوحة التي تحمل عنوان "أمير الإنسانية" إلى الكويت وشعبها احتفالاً بالعيد الوطني للبلاد. pic.twitter.com/ONg0CgzFYn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

المصدر: مكتب دبي الإعلامي